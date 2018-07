Mithra décroche sa première autorisation européenne pour son Myring

Une bonne nouvelle pour son patron, François Fornieri. "Nous avons bon espoir de recevoir les AMM pour d'autres territoires, y compris le marché stratégique des États-Unis plus tard cette année ou au début de l'année 2019." Mithra attend en effet encore l'aval pour la Croatie, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Lettonie, la Slovaquie et la Slovénie, et d'autres pays européens, mais aussi pour les États-Unis.