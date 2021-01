Mithra doit pouvoir vivre sans son papa

La justice a posé un geste à la fois fort et rare en le privant de liberté . François Fornieri a-t-il dépassé les limites de la légalité, ce dont il se défend depuis toujours? A-t-il confondu business et amitié? S’est-il cru au-dessus des lois? La justice répondra à ces questions. En attendant, l’intéressé est présumé innocent .

Mithra est devenue une entreprise vedette comme la Wallonie en compte encore trop peu et c’est à François Fornieri qu’elle le doit . C’est lui, l’opportuniste, qui a détecté le potentiel de la maison et qui l’a fait grandir.

Cette maison a un potentiel de recherche et de ventes. Elle a des moyens financiers et un nouveau conseil d’administration plutôt costaud. Elle a surtout 300 collaborateurs qui bossent à Flémalle, fiers de leur biotech .

C’est ce potentiel qui compte et c'est d'ailleurs lui que les marchés financiers préfèrent voir dans cette histoire. Si les investisseurs n’ont pas matraqué l’action Mithra à la suite des ennuis judiciaires de son CEO, c’est vraisemblablement parce qu’ils font la part des choses et ne confondent pas Mithra avec Nethys, ni Mithra avec son papa.

En ce sens, l’approche du conseil d’administration de Mithra après la mise sous mandat d’arrêt du CEO vaut la peine d’être relevée ici: il "prend acte", sans un mot de plus, et se concentre sur la continuité du business. C’est froid, dénué de la moindre émotion, et c’est très bien comme ça. Si Mithra a un potentiel pour Liège et la Wallonie, c’est lui qui doit primer.