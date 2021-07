Mithra engrange du cash

"L'objectif de cet accord est de fournir un tampon pour renforcer la trésorerie et faire passer la société du stade de la recherche et du développement à un stade commercial en fonction des besoins, sans dilution significative des actionnaires", rappelle Thomas Vranken , de KBC Securities ("acheter"; 34,5 euros).

Position de cash fin 2021

Cette levée de cash, qui sera réalisée au cours du troisième trimestre, intervient une dizaine de jours après l'annonce par Mithra du rachat de toutes les obligations de paiement liées au Myring et au Zoreline pour 8,5 millions d'euros et aux droits de licence et de distribution de ce dernier dans certains pays pour un montant identique.