Mithra et sa pilule Estelle primées par essenscia

"C’est une pilule made in Belgium."

Essenscia est la fédération des entreprises de la chimie et des sciences de la vie. Le prix, d’une valeur de 30.000 euros, a été décerné par la princesse Astrid au Palais des Académies de Bruxelles. Les autres finalistes de cette édition étaient Beaulieu, Eastman, Eurogentec, Janssen Pharmaceutica et Kaneka. Mithra succède à GSK, Agfa Graphics et BASF/Emulco.