Mithra signe un accord pour le Myring en Allemagne

Une période de 5 ans

Selon les termes de cet accord conclu pour une période de cinq ans , Hormosan disposera des droits de distribuer Myring en Allemagne , le plus grand marché européen en termes de volume de vente. Avec ses trois millions d’anneaux vaginaux vendus chaque année, le marché allemand de l’anneau contraceptif pèse pas moins de 27 millions d'euros par an, selon Mithra.

La société liégeoise recevra un paiement initial et sera en droit de recevoir des paiements d’étape et des revenus récurrents annuels garantis basés sur des quantités annuelles minimales. Mithra se chargera de fabriquer le produit dans son centre R&D et de production, le Mithra CDMO, basé à Flémalle .

Au total, Mithra a déjà octroyé des licences pour son anneau contraceptif sur dix marchés importants , à savoir les États-Unis, l’Autriche, la République tchèque, la Russie, le Danemark, le Chili, l’Australie/Nouvelle-Zélande, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la zone Argentine/Uruguay/République dominicaine et l’Allemagne. Tous ces contrats prévoient la production du contraceptif vaginal au Mithra CDMO, qui a triplé ses capacités de production pour répondre à la demande croissante.

Huit autorisations

Le processus de production commerciale a été lancé avec succès début 2019 et se poursuivra au second semestre de l'année pour les lots commerciaux destinés au marché européen. En Europe, Mithra dispose de huit autorisations de mise sur le marché pour le Myring, à savoir pour le Royaume-Uni, la Lettonie, la Hongrie, la Croatie, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. Mithra devrait obtenir pas moins de 15 autorisations supplémentaires pour le marché européen, principalement en Europe occidentale, au cours du second semestre 2019.