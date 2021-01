Mithra: un réseau allant de Liège au Zoute...

Le réseau du fondateur de Mithra, François Fornieri, s'étend de la Cité ardente à la mer du Nord et au Zoute. Il traverse le secteur pharmaceutique et le monde des affaires ainsi que la politique et le sport. Liège et Marc Coucke y sont au cœur.

"Les similitudes entre Marc Coucke et moi sont frappantes. Nos routes ont dû se croiser une fois." C'est ce que disait Fornieri lors du premier investissement de Coucke dans son entreprise en 2015, avant l'introduction en bourse de Mithra.

Depuis, les liens ne font que se resserrer. Coucke est devenu l'un des principaux actionnaires (16,5%) de Mithra. Il est aussi le parrain de son fils. Grâce à ces liens, Fornieri - le «Coucke wallon» - est notamment entré en contact avec Bart Versluys, propriétaire du groupe de construction du même nom, qui a également investi dans Mithra (4,5%). Même approche avec la famille pharmaceutique Van Rompay, avec laquelle il a fondé Uteron Pharma.

Politique, football, délit d'initié

Stijn Van Rompay est administrateur indépendant de Mithra depuis novembre, aux côtés d’Ajit Shetty (ex-Janssen Pharma), Eric Van den Eynde (ex-CEO ING Belgique) et Koen Hoffman (CEO Asset Manager Value Square). Le seul qui n’y soit plus, c'est Coucke lui-même. Il a démissionné de ses fonctions de président de sa propre initiative en novembre. Il n'a jamais révélé ses raisons.

Le Parti socialiste apparaît souvent dans le réseau Fornieri. Le lien avec le PS et avec Stéphane Moreau, l'ex-PDG de Nethys, est connu. Et le bras droit de Fornieri, Birol Cokgezen, est l'ancien pilote de Michel "papa" Daerden. Mais Fornieri ne limite pas ses contacts au PS. Plus d'une fois, il a été repéré avec Didier Reynders (MR) dans les tribunes de Sclessin pour un match du Standard de Liège. Il a reçu l'Ordre wallon du mérite en 2013 en présence de nombreux hommes politiques wallons.

Située dans un hôtel particulier à Liège, Mithra sponsorise le festival de jazz local et un concours de course à pied pour les femmes. La société a également été sponsor de l'équipe féminine Standard Femina.

En tant que fier résident de Liège, Fornieri a investi dans de nombreux projets locaux. Il a cofondé l'antenne liégeoise du business club B19 - qui est situé dans son hôtel de Bocholtz -, investi de l'argent dans l'artisan chocolatier Millésime, dans la marque automobile Imperia et dans le festival rock Les Ardentes. L'un des co-investisseurs des Ardentes était son bon ami Luciano D'Onofrio, l'ancien homme fort du Standard de Liège et actuel directeur sportif d'Anvers. En tant que supporter des Rouches, Fornieri voulait racheter Standard Liège l'année dernière, mais l'affaire a mal tourné.

