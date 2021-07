Mithra va produire le traitement anti-covid d’ExeVir à Flémalle

ExeVir et Mithra ont conclu un accord pour la production, à Liège, des nanocorps anti covid d'ExeVir, qui viennent de montrer un effet contre le variant Delta.

Lancée il y a un peu moins d’un an, ExeVir enchaîne les nouvelles: deux jours après avoir dévoilé l’efficacité in vitro de son candidat médicament contre les variants Delta et Gamma du covid-19, la biotech gantoise a annoncé, ce jeudi matin, un accord de collaboration avec la firme pharmaceutique liégeoise Mithra pour la production de cet anticorps dérivé du lama, dénommé XVR011.

L’anticorps XVR011 est un nanocorps, c’est-à-dire qu’il est de plus petite taille que les anticorps monoclonaux utilisés dans les traitements actuels.

Ce traitement très prometteur, et pour lequel vont débuter bientôt des premiers essais cliniques sur l’humain, sera produit dans les installations de finition et de remplissage du CDMO, la plateforme de R&D et de production de Mithra située à Flémalle.

Nouvelle unité de production à Flémalle

La direction de Mithra avait indiqué il y a quelques mois que ses nouvelles installations liégeoises pourraient contribuer rapidement à la production de vaccins ou de traitements contre le coronavirus.

Depuis ce mois de juillet, le site de Flémalle dispose d’une nouvelle unité de production agréée entièrement dédiée à une production de remplissage et de finition de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques, tant en flacons qu’en seringues préremplies ou en cartouches.

L’anticorps XVR011 est un nanocorps, c’est-à-dire qu’il est de plus petite taille que les anticorps monoclonaux utilisés dans les traitements actuels, ce qui lui permet une meilleure pénétration des tissus. Il empêche le Covid-19 de pénétrer dans les cellules humaines et présente potentiellement un plus grand spectre d’action et une efficacité contre un large éventail de coronavirus.

Lire aussi Les nanocorps d’ExeVir neutralisent le variant delta

"Nous combinerons l’expertise unique de nos équipes pour accélérer l’approvisionnement clinique et assurer une capacité de production adéquate pour venir en aide aux patients du monde entier." Renaat Baes Chief Manufacturing Officer de Mithra

Levée de fonds de série A

Suite au succès d'une levée de fonds de série A de 50 millions de dollars conclue en mars dernier -y compris auprès d’investisseurs wallons, comme la SRIW, Noshaq et Sambrinvest-, ExeVir a accéléré le développement du XVR011 pour le traitement et la prévention potentiels du Covid-19. Le design de l’étude de phase 1b/2 vise ainsi à obtenir une homologation d’urgence ou sous conditions.

ExeVir est une spin-off du Vlaams instituut voor biotechnologie (VIB). Elle est dirigée par Torsten Mummenbrauer, un docteur en virologie allemand passé par GSK Morphosys, Hookipa Pharma et Velvio.

Expertise et emplois

"Nous combinerons l’expertise unique de nos équipes pour accélérer l’approvisionnement clinique et assurer une capacité de production adéquate pour venir en aide aux patients du monde entier", a commenté Renaat Baes, Chief Manufacturing Officer de Mithra.