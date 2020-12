Mithra veut lever 150 millions d'euros via des obligations

Mithra a décidé de consolider, à nouveau, sa position financière avec, cette fois, l’émission d’obligations convertibles non garanties pour un montant de 125 millions d’euros , avec une option d’augmentation de 25 millions d’euros .

Ces obligations, qui arriveront à échéance en décembre 2025, seront émises à 100% de leur montant principal – valeur nominale de 100.000 euros chacune- et devraient porter un intérêt annuel compris entre 3,5% et 4,25%. Elles seront convertibles en actions ordinaires de la société avec un prix de conversion initial qui devrait être fixé avec une prime comprise entre 25% et 30% au-dessus du prix moyen pondéré.