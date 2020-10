Mitral Technologies veut offrir une solution aux cardiaques non opérables

Liège, futur centre de référence pour la conception et le développement d'équipements de cardiologie interventionnelle ? On n’en est pas encore là, mais parallèlement à Miracor, une autre société de technologie médicale implantée dans le bassin liégeois, Mitral Technologies poursuit la mise au point d'un dispositif destiné à remplacer ou à compléter les traitements chirurgicaux lourds en matière cardiaque.

La start-up, qui est implantée sur le site du Val-Benoit, développe un dispositif permettant de traiter de façon non invasive les patients atteints de régurgitation mitrale. Elle a été créée initialement en 2014 aux USA par Jean-Paul Rasschaert, le docteur Luigi Tozzi et le professeur Piergiorgio Tozzi. Le premier membre de ce trio, qui est le CEO de la société, est un multi-entrepreneur d'origine belge qui affiche 25 ans d’expérience dans la création d’entreprises.

Jean-Paul Rasschaert, qui s'est installé aux États-Unis depuis plus de deux décennies, peut s'enorgueillir d'avoir lancé 7 sociétés dans le domaine de la medtech. Cet ingénieur qui a commencé sa carrière chez le géant Medtronic, s'est même déjà frotté aux investisseurs du Nasdaq. Il y a près de trois ans, attiré par l'écosystème liégeois des sciences du vivant et des technologies médicales, il a décidé de déplacer Mitral Technologies vers sa patrie d'origine, levant au passage quelque 3,2 millions d'euros.

Une maladie fréquente

La régurgitation de la valve mitrale est une des maladies les plus fréquentes parmi les pathologies des valves cardiaques. Elle affecte plus de 4 millions de patients en Europe et aux États-Unis. Quand la régurgitation est trop grave et provoque une insuffisance cardiaque, il faut opérer pour réparer ou changer la valve. Une opération lourde qui s'avère impossible pour les patients dont l’état général est trop dégradé et qui sont donc à terme condamnés.