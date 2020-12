N-Side, locomotive wallonne dans la course aux traitements anti-Covid

Les mots sont du géant français Sanofi . Et témoignent de la collaboration nouée en 2015 déjà avec le spécialiste néo-louvaniste en optimisation et en analyse de données N-Side , qui épaule aujourd'hui de nombreuses sociétés pharmaceutiqus dans leur folle course aux vaccins et aux traitements anti-Covid.

Réduction du gaspillage

En effet, si le shift vers des médicaments issus de la biotechnologie, et non plus simplement chimiques donc, permet de réagir plus rapidement et de façon plus ciblée aux nouveaux agents pathogènes, il existe un revers à la médaille: "les durées de validité ne sont plus que de quelques mois."