Newpharma défend son avenir devant la Cour constitutionnelle

L’avenir des pharmacies en ligne est-il menacé en Belgique? Newpharma, un des leaders du marché, le pense. Ses dirigeants ne digèrent pas certains articles des lois du 30 octobre 2018 (contenant des dispositions en matière de santé) et du 22 avril 2019 (sur la qualité de la pratique des soins de santé) qui, s’ils sont appliqués tels quels à partir de leur entrée en vigueur le 1er juillet 2021, les empêcheront de continuer à exploiter leurs centres de traitement de colis et de faire de la publicité en ligne. Pour toutes ces raisons, Newpharma a déposé un nouveau recours en annulation devant la Cour constitutionnelle . Dans son viseur, deux articles de loi, l’un sur l’"extra muros", l’autre sur l’"information professionnelle"…

"Dans la conception classique de la pharmacie, il y avait un lieu, l’officine, avec une adresse déclarée à l’Agence fédérale des médicaments, où se rendait le public, explique Étienne Wery, conseil de Newpharma. Puis quand des pharmacies se sont développées sur internet, elles ont commencé à traiter leurs commandes chez elles, avant de progressivement déplacer l’activité de préparation des colis dans un endroit plus vaste, jusqu’à délocaliser celle-ci dans un centre de traitement. Proche du lieu initial, mais parfois situé à 3 ou 4 kilomètres quand il s’agit d’un centre-ville fort encombré." Cela leur a permis de mieux travailler, et donc de réduire le risque d’erreur, forcément plus élevé dans un espace plus confiné.