Newpharma en route vers les 100 millions d'euros

L’an dernier, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 40% pour atteindre 81 millions d’euros. Cette année, l’entreprise espère franchir le cap des 100 millions d’euros. Et Gobbesso songe à étendre ses activités dans le sud de l’Europe, notamment en Italie et en Espagne. " Il s’agit de deux grands pays où la pharmacie en ligne ne représente que 1% du marché. Nous étudions comment aborder ces marchés. "

Le marché de la pharmacie en ligne est aujourd’hui estimé en Belgique à 120 millions d’euros par an . Cela signifie que les pharmacies en ligne se sont déjà adjugé de 6 à 7% du marché de la parapharmacie et des médicaments OTC. Les pharmacies physiques ne détiennent plus de monopole que sur la vente de médicaments sur ordonnance.

Le développement de Newpharma ne s’est pas fait sans heurt. L’entreprise a eu maille à partir avec l’Ordre des pharmaciens suite à des plaintes pour violation du code déontologique. Newpharma s’est notamment fait rappeler à l’ordre pour avoir attiré les clients de HelloFresh vers son site internet par le biais de flyers, alors que l’Ordre interdit toute publicité. " C’est une situation étrange, car la réglementation européenne dit autre chose ", explique Gobbesso, qui se réfère au dossier Farmaline . Aujourd’hui néerlandaise, cette pharmacie en ligne ne relève plus de la réglementation belge et peut même faire de la publicité à la télévision.

Gobbesso menace de temps en temps de quitter la Belgique. "Nous ne sommes qu’à 13 km de la frontière. Mais j’aimerais rester en Belgique. Je souhaite prouver qu’il est possible de réussir chez nous", confie-t-il. La logistique est toujours assurée à partir du site liégeois, d’où des milliers de colis sont expédiés chaque jour. "Les syndicats se sont montrés flexibles. En 2015, nous avons conclu un accord et nous travaillons tous les jours jusque minuit, sauf à Noël et au Nouvel An."