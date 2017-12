Newpharma s'appuiera sur Korys pour croître

Le holding de la famille Colruyt, Korys, a annoncé l’acquisition de Newpharma, leader du marché belge dans la vente en ligne de produits de parapharmacie et de produits en vente libre, de concert avec le management de l’entreprise et le groupe Colruyt. Les dirigeants de l’e-pharmacie ne cachaient pas qu’ils examinaient toutes les options depuis des mois pour gérer et poursuivre leur forte croissance.