Newton Biocapital investit dans la start-up flamande DeuterOncology

Newton Biocapital, le fonds d'investissement en sciences de la vie actif en Europe et au Japon qui s'intéresse aux maladies chroniques, a annoncé un investissement dans la société DeuterOncology. Il s'agit de la deuxième opération de Newton Biocapital en Flandre, après celle réalisée avec la biotech gantoise Sequana Medical. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé.

Située à Geel, DeuterOncology est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement d'une nouvelle thérapie ciblée (un double inhibiteur de voie MET et SRA) pour le cancer du poumon , ainsi que pour des applications potentielles plus larges en oncologie si elle est utilisée en combinaison avec d'autres traitements.

Des projets sous-évalués

Cofondé par Alain Parthoens qui en est le Managing Partner, Newton Biocapital a effectué des investissements notamment dans la medtech liégeoise Dim3 et les biotechs de Gosselies Epics Therapeutics (créée par Jean Combalbert et François Fuks) et ChromaCure (Cédric Blanpain), ainsi que dans la medtech Synergia Medical, située à Mont-Saint-Guibert. L'approche du fonds en tant qu'investisseur principal consiste à soutenir des projets d'entreprises en démarrage prometteuses, ainsi que des projets en phase finale négligés ou sous-évalués.