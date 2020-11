Noshaq et Sambrinvest investissent dans le fonds néerlandais Thuja

Troisième du nom, TCHF III est un fonds géré par Thuja Capital, une société néerlandaise (Utrecht) qui investit essentiellement dans des sociétés dans le domaine de la biopharmacie, de l’équipement médical (medtech) et de la santé digitale. Il s’agit d’un fonds à impact: en plus de générer un retour financier pour ses investisseurs, les investissements de Thuja ont également pour objectif de contribuer au bien-être et à la santé des patients. Parmi les sociétés participées par les fonds précédents, on trouve ArgenX, Okapi Sciences, Galapagos ou Omrix.