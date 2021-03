Noshaq et des investisseurs vont relancer Cardiatis

Le bout du tunnel semble en vue pour Cardiatis , spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de stents destinés au traitement des anévrismes. La société, fondée en 2002 par Noureddine Frid , va être recapitalisée afin de repartir sur de nouveaux rails. De nouveaux investisseurs ont accepté d'entrer dans l'aventure et Noshaq a fait connaître son intention de participer à hauteur d' un million d'euros .

Au cours des derniers mois, la société Cardiatis en a vu de toutes les couleurs. C'est donc avec une certaine satisfaction que l'avocat de la société, Nicholas Ouchinsky (Lexlitis), a présenté la semaine dernière un plan de sortie de réorganisation judiciaire au tribunal de l'entreprise de Liège - division Namur. Ce plan a été voté par une large majorité des créanciers, malgré le vote négatif de la Région wallonne qui avait invoqué l'éventualité d'une aide d'État. Le tribunal n'a pas suivi la Région et le plan a été homologué.

Investir dans la dissection aortique

Au cours de cette longue procédure judiciaire, l'avocat Roman Aydogdu (Mosal) avait été désigné comme médiateur de justice, avant de voir sa mission se transformer en cours de route, à charge pour ce dernier de trouver un repreneur ou de vendre une partie des activités. In fine, c'est au début de cette année 2021 qu'une solution a commencé à voir le jour lorsqu'une poignée d'actionnaires historiques, peu enclins à voir la technologie développée par Noureddine Frid prendre la route de la Chine, a mandaté une équipe d'experts indépendants (parmi lesquels on retrouve Pierre Douette et Philippe Felten, tous deux actifs dans le secteur de la medtech) afin de reconsidérer le futur du business de Cardiatis.