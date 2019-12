Noshaq et le CHC investissent 80 millions dans un nouveau parc biotech

La nouvelle clinique du MontLégia du Centre hospitalier chrétien, qui ouvrira ses portes en février prochain, est le centre d’un vaste plan d’aménagement consacré à la santé et au bien-être, avec une zone d’activités économiques qui doit accueillir des entreprises du secteur biotech.

Pour promouvoir cette zone, le CHC s’est associé à Noshaq. Le premier apporte le terrain de 14.000 m² sur lequel le second construira quatre bâtiments en deux phases d’une superficie totale de 30.000 m² , dédiés aux sciences de la vie.

"Les start-ups et les scale-ups du secteur biotech ont d’autres préoccupations que leur immobilier. Par ailleurs elles représentent un gros risque pour un promoteur en raison de leur grande rotation. Si cela ne marche pas, elles disparaissent; si cela marche, elles grandissent et déménagent" , constate Gaëtan Servais, CEO de Noshaq.

Partant de ce double constat, Noshaq estime pousuivre sa mission d’investisseur à risque en mettant l’infrastructure immobilière à disposition de ces entreprises en croissance. Et le projet est d’importance: 80 millions. Mais le jeu en vaut la chandelle. Sur les 464 sociétés de son portefeuille, Noshaq en compte 80 dans le secteur biotech, soit 73 millions investis et 1.400 emplois créés en 10 ans.

Ce nouveau parc économique qui proposera des bureaux mais aussi des salles blanches et des laboratoires viendra compléter les sites existants en région liégeoise. L’idée est bien d’attirer des entreprises internationales en phase de développement sur le site et pas nécessairement des start-ups. "Cela permettra aussi de mieux répartir notre offre: les start-ups à proximité de l’ULiège, les scale-ups au Legiapark et les entreprises matures à Milmort", poursuit Servais. Avec la perspective aussi de construire des usines à l’image de celle de Mithra à Bierset.