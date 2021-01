Noshaq investit dans une biotech allemande spécialisée dans l'arthrose

La société allemande GeneQuine Biotherapeutics lève 9 millions d'euros pour combattre l’arthrose et la dégénérescence des disques intervertébraux. Elle possède une filiale à Liège.

L'invest public liégeois Noshaq a participé à une levée de fonds de 9 millions réalisée par GeneQuine Biotherapeutics, une biotech allemande qui développe des traitements novateurs contre l'arthrose et la dégénérescence des disques intervertébraux. Située à Hambourg, l'entreprise exploite également un site de R&D dans la région de Berlin et a créé une filiale à Liège en 2020, où elle a engagé du personnel supplémentaire.

Une affection chronique

Cauchemar des personnes âgées, l’arthrose est une des maladies les plus typiques du troisième âge, même si elle touche parfois les adeptes de certains sports intenses ou les personnes en surpoids. Cette affection chronique, qui se manifeste par des douleurs causées par une usure anormale du cartilage et de l’ensemble de l’articulation, peut devenir très invalidante et déboucher sur des opérations chirurgicales en cas de gêne trop importante. Il n’existe pas de traitement curatif, même si certains remèdes permettent de retarder la destruction du cartilage, mais juste pour certaines articulations.