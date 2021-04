"Notre vaccin a fait une énorme différence", lance le CEO d'AstraZeneca

Le chiffre d'affaires généré par le vaccin prend en compte la livraison d'environ 68 millions de doses à travers le monde . En Europe, les ventes ont atteint 224 millions de dollars (185 millions d'euros). Celles dans les marchés émergents s'établissent à 43 millions de dollars (35,5 millions d'euros) et 8 millions de dollars (6,6 millions d'euros) pour le reste du monde.

Aucun regret

Dans la semaine, la commission européenne avait annoncé poursuivre AstraZeneca pour ne pas avoir respecté ses engagements sur la livraison du nombre de doses de vaccins à livrer. Pascal Soriot reste toutefois persuadé qu'une solution est possible via le dialogue avec l'Europe et se dit engagé à accroître l'approvisionnement.