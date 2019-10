Nouveau front dans la lutte qui oppose Perrigo à Coucke & co

Il y a près de cinq ans, Perrigo rachetait Omega Pharma à Marc Coucke et au fonds d’investissement Waterland Private Equity pour la somme de 3,8 milliards d’euros. Un an à peine plus tard, les nouveaux propriétaires reprochaient aux anciens actionnaires d’avoir enjolivé, voire maquillé les comptes d’Omega Pharma pour obtenir le prix fort. Ils exigent ainsi d’être indemnisés à hauteur de 1,9 milliard d’euros.