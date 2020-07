Nouvel accord de commercialisation pour le Myring de Mithra

Mithra ajoute trois pays à la liste des pays où sera commercialisé son anneau contraceptif, le Myring: la France, la Pologne et le Royaume-Uni.

Nouvel accord pour l'anneau hormonal contraceptif de Mithra . La société dédiée à la santé féminine annonce un accord de licence et d’approvisionnement avec Zentiva en vue de commercialiser le Myring en France, en Pologne et au Royaume-Uni. Désormais, Mithra dispose d'accord de commercialisation de son anneau contraceptif dans 34 pays.

13 millions par an

L'accord avec Zentiva porte sur une durée de 7 ans et sur un montant de 2 millions d'euros.

Mithra recevra une avance et pourra bénéficier de paiements d'étape et de revenus récurrents basés sur des quantités annuelles minimales (MAQ).

Mithra avance que ces trois marchés représentent un marché total de 13 millions d'euros par an.

Mithra reste toutefois en charge de la production depuis son site en Belgique, le Mithra CDMO.