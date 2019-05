Nouvel espoir pour les patients atteints d'un cancer du sang

Le traitement avec des cellules CAR-T est très récent. En résumé, il fonctionne comme suit: les globules blancs, les lymphocytes plus précisément, sont d’abord prélevés sur le patient. Un morceau d’ADN est ensuite ajouté à ces cellules dans un laboratoire. Il leur est ainsi plus facile de reconnaître les cellules malignes et donc de les attaquer plus efficacement. Enfin, les cellules "armées" sont réinjectées au patient par perfusion.