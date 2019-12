Nouvel essai réussi pour le bimekizumab d'UCB

Les bonnes nouvelles se succèdent chez UCB . Sa molécule bimekizumbab confirme une fois de plus son efficacité et sa sécurité dans le traitement du psoriasis modéré à sévère chez l’adulte. La phase III (BE SURE ) de son essai clinique affiche des résultats positifs, lit-on dans un communiqué .

Et de trois

BE SURE est donc la troisième étude de phase III sur le bimekizumab à présenter des résultats positifs depuis octobre. Les conclusions des études BE VIVID3 et BE READY2 – évaluant l’efficacité et la sécurité du bimekizumab chez les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à grave – avaient aussi été positives.