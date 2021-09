Nouvelle étape pour le bimekizumab d'UCB

Le financement du National Health Service (NHS) pour le bimekizumab pourrait ainsi être disponible en Angleterre et au Pays de Galles d'ici un mois.

Le "National institute for health and care excellence (NICE)", l'organisme anglais d'évaluation des technologies de la santé qui évalue les nouveaux médicaments destinés au marché anglais et du Pays de Galles, considère que le bimekizumab - qui sera commercialisé sous le nom de Bimzelx - est une option de traitement pour les adultes atteints de psoriasis en plaques sévère qui n'ont pas répondu à d'autres traitements systémiques.