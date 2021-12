Nouvelle grosse levée de fonds pour Univercells avant le Nasdaq

De nombreux investisseurs

Depuis sa fondation en 2003, Univercells a attiré à ce jour près de 200 millions d'euros de capitaux, d'aides et de prêts divers et variés, selon les estimations. Et elle compte à son bord quelques beaux noms tels que Rodolphe et Gaspard de Spoelberch, Inventures, la famille le Hodey, Christian Dumolin (ex-propriétaire des briqueteries Koramic), Marc Speeckaert (ancien CFO de Belgacom et Glaverbel), Olivier van der Rest, le fond et club d'investisseurs The Club Deal… Impossible de tous les citer.