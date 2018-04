Nouvelle offensive de Takeda pour avaler Shire

Cette nouvelle offre se décompose en 21 livres en cash et 26 livres en actions nouvelles de Takeda, contre respectivement 17,75 et 27,75 livres dans la précédente. Elle valorise le laboratoire coté à Londres 44,3 milliards de livres (50,6 milliards d'euros), soit 7% de plus que la première offre et une prime de 58% par rapport au cours de Bourse de Shire fin mars, au moment de la première offre de Takeda, comme le souligne ce dernier.