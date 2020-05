Novadip progresse dans la reconstruction osseuse

La biotech wallonne a enregistré des résultats cliniques très encourageants pour son produit candidat ciblant les grosses fractures non cicatrisantes.

Bonne nouvelle pour Novadip Biosciences: la biotech de Mont-Saint-Guibert active dans la thérapie cellulaire a enregistré des résultats très encourageants pour son produit candidat destiné à réparer les fractures de grande taille non cicatrisantes des membres inférieurs chez l'adulte.

Sur les neufs patients incorporés dans le cadre de l'étude clinique exploratoire, qui se déroule essentiellement sur des sites belgo-luxembourgeois, "cinq ont été confrontés après six mois à une amélioration significative de leur condition, avec des résultats radiologiques extrêmement importants", explique le CEO et directeur scientifique (CSO) de l’entreprise, Denis Dufrane. "Ce sont des patients qui avaient subi de gros traumatismes, des défauts osseux de taille importante et qui, malheureusement, avaient déjà eu des échecs thérapeutiques au niveau chirurgical." Aucun signal de sécurité lié au produit n'a été signalé.