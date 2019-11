Novartis veut racheter Medecines Co pour 7 milliards de dollars

Le géant pharmaceutique suisse Novartis est en passe de racheter le groupe pharmaceutique américain Medecines Co pour quelque 7 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de traitements cardiaques, affirme samedi le Wall street Journal.

Le quotidien des affaires, qui cite des sources proches du dossier, affirme que la transaction - à 85 dollars par action Medecines Co - pourrait être annoncée au cours du week-end. L'offre de Novartis représente une prime de plus de 20% par rapport au cours de clôture de Medecines Co vendredi à 68,55 dollars.

Selon le quotidien, Novartis espère doper les ventes de son médicament contre l'insuffisance cardiaque Entresto. Ce médicament a vu ses ventes augmenter de 61% à 430 millions de dollars sur un an au 3eme trimestre de cette année, selon les chiffres publiés par Novartis fin octobre. Le groupe suisse souhaiterait associer dans son portefeuille Entresto au traitement mis au point par Medecines Co, qui est destiné à des patients qui ne répondent pas bien aux traitements aux statines plus anciens.

Le traitement de Medecines Co est basé sur une découverte de la régulation de certaines protéines par interférence de l'acide ribonucléique (ARN), qui a valu le prix Nobel de de médecine en 2006 à Craig Mello et Andrew Fire. Medicines Co avait indiqué vouloir déposer le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis de l'inclisiran d'ici la fin de l'année et au premier trimestre 2020 en Europe. Medecines Co a acquis une licence pour l'inclisiran de Alnylam Pharmaceuticals Inc.