Nyxoah sera la troisième IPO sur le Nasdaq pour Robert Taub

Les deux hommes derrière Nyxoah: le fondateur et président Robert Taub et le CEO Olivier Taelman.

La société de technologie médicale Nyxoah a introduit une demande pour une cotation sur le marché américain. Un terrain que connaît bien son fondateur, Robert Taub.

Le patron de l'entreprise, Olivier Taelman, l'avait laissé entendre l'été dernier: la cotation de Nyxoah sur Euronext Brussels, que la société brabançonne de technologie médicale a intégré en septembre 2020, serait suivie d'une autre étape, à savoir un listing sur le Nasdaq, la bourse américaine à forte coloration technologique.

Les choses n'ont finalement pas traîné. La medtech spécialisée dans les troubles respiratoires du sommeil a annoncé lundi avoir déposé à la Securities and Exchange Commission (SEC) un projet d'offre publique initiale d'actions ordinaires. Elle attend désormais le feu vert du gendarme des bourses américaines pour lancer son IPO - sous réserve des conditions de marché -, ce qui pourra prendre quelques mois. Le processus d’une entrée sur le Nasdaq est complexe et très encadré, mais il devrait être facilité par le fait que Nyxoah est déjà sur Euronext. La société de Mont-Saint-Guibert viendra grossir les rangs des biotechs belges cotées aux États-Unis, à savoir Galapagos, argenx, Celyad, Oxurion et iTeos.

Nyxoah a créé un implant miniature que l'on place sous le menton du patient moyennant une petite incision. Appelé Genio, le dispositif est complété, la nuit, par un patch supportant le système d’activation amovible.

L’ensemble agit par neurostimulation pour maintenir les voies respiratoires supérieures ouvertes pendant le sommeil. Le Genio sert à combattre les apnées obstructives du sommeil modérées à sévères, qui sont associées à des risques cardiovasculaires et à d’autres troubles importants.

Un marché énorme

L’aventure de Nyxoah a démarré il y a une dizaine d’années, quand le multi-entrepreneur Robert Taub s'est rendu compte qu’il existait un marché énorme pour l’apnée obstructive du sommeil, qui était alors partagé entre Philips et ResMed. Mais les deux sociétés ne proposaient que des équipements CPAP, des masques qui insufflent de l’air. Ce duopole va être dérangé par Inspire Medical, une spin-out du géant des technologies médicales Medtronic. Inspire a modifié un pacemaker pour lui permettre de stimuler le nerf de la langue. Mais il faut toujours implanter le dispositif dans le corps. Robert Taub voulait quelque chose de plus simple. C'est ainsi qu'est né le projet Nyxoah, qui va dissocier l’implant de la batterie et de l’électronique. Si Inspire Medical, qui pèse aujourd'hui 6,3 milliards de dollars en bourse, est aujourd'hui bien installé, l'apnée reste néanmoins une indication blockbuster.

Les entreprises du secteur médical

Robert Taub a apporté au départ 18 millions et a entraîné ensuite dans l’aventure des industriels allemands de renom comme Jürgen Hambrecht, ex-CEO de BASF, et Uwe Wascher, ancien vice-président de GE, aujourd'hui décédé. La Région wallonne a mis sur la table 5 millions. Ensuite, sont arrivés en 2016 les premiers venture capitalists, puis les entreprises du secteur médical: Cochlear, un groupe coté à Sydney, rejoint début 2020 par ResMed, numéro un de l’apnée du sommeil, mais avec ses masques.

1 milliard de dollars NeuroDerm a été vendue en 2017 au japonais Mitsubishi Tanabe Pharma pour plus d’un milliard de dollars.

Robert Taub a déjà deux IPO sur le Nasdaq et quelques belles opérations à son actif. Après avoir créé et revendu Octapharma, il a fondé Omrix Biopharmaceuticals, qui sera introduite en 2006 sur le marché américain des valeurs en forte croissance, avant d'être cédée au géant Johnson & Johnson pour 483 millions de dollars. La deuxième introduction en bourse qu'il va mener aux USA est celle de NeuroDerm, une société spécialisée dans le traitement de la maladie de Parkinson, dont il était actionnaire et président. NeuroDerm a ensuite été vendue en 2017 au japonais Mitsubishi Tanabe Pharma pour plus d’un milliard de dollars.

Comme beaucoup d’autres sociétés du secteur médical et de la biotechnologie, Nyxoah a connu des hauts et des bas. Le fondateur a même dû devenir temporairement CEO. Le manager actuel, Olivier Taelman, a pris la tête de l'entreprise il y a un peu moins de deux ans, après avoir été Chief Operating Officer. Il était passé auparavant par Autonomic Technologies, Nevro, Stryker et Medtronic.

Ces dernières années, Nyxoah a enchaîné les étapes avec une rapidité impressionnante.