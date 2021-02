Nyxoah va développer un nouveau dispositif contre l’apnée obstructive

Comment ça fonctionne

"Plusieurs fers au feu"

"Nous voulons avoir plusieurs fers au feu", fait valoir Olivier Taelman, le CEO de Nyxoah. "D'un côté, on augmente les performances de notre stimulateur actuel, en l'orientant encore plus vers le patient. D'un autre côté, on prépare l'avenir. Suite à cet accord, on va développer un nouveau neurostimulateur. On va investir et si on réussit, cela nous donnera un avantage énorme vis-à-vis de nos concurrents. Mais cela prendra encore du temps."