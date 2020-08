OPA sur une biotech cotée à Bruxelles

Après l'acquisition d'une participation majoritaire, Calliditas Therapeutics va lancer une offre de rachat sur Genkyotex, une biotech inscrite sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

Une biotech cotée à Bruxelles et à Paris va faire l’objet d’une OPA. Il s’agit de la société française Genkyotex (ex-Genticel), spécialisée dans les thérapies NOX , des enzymes qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses ou l’inflammation.

Calliditas Therapeutics , une société pharmaceutique suédoise focalisée sur les indications orphelines va acquérir un bloc hors marché d’actions Genkyotex représentant 62,7% du capital auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction. Le prix a été fixé à 2,80 euros par action ce qui représente une prime de 32,3% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de Genkyotex au cours des 10 derniers jours de bourse précédant cette annonce.

Prix maximum de 88 millions d'euros

Calliditas qui financera le rachat de ce bloc via ses réserves de trésorerie compte ensuite acquérir le solde des actions en circulation via une offre publique d’achat simplifiée obligatoire et cela aux mêmes conditions.