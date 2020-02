OncoDNA sommé de cesser l'usage de l'une de ses marques

La société suisse R.G.C.C. Holdings a cité OncoDNA en justice afin que celle-ci ne cesse l'usage de la marque Onco Trace pour l'un de ses produits.

C'est une affaire de marques dans le domaine du diagnostic médical qui a été plaidée ce mercredi matin devant la juge des cessations du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. D'un côté de la barre, on retrouve la société de droit suisse R.G.C.C. Holdings. Cette dernière, qui exploite un de ses produits aidant au diagnostic des cancers sous la marque Onco Trace RGCC a attaqué la société wallonne OncoDNA en justice afin que celle-ci cesse l'usage de son produit sous la marque Onco Trace, sous peine d'astreintes.

Une précision semble utile pour la bonne compréhension des débats; à peu de choses près, les deux sociétés évoluent dans le même secteur d'activité, à savoir le diagnostic de patients atteints d'un cancer.

Risque de confusion

"Ma cliente est convaincue qu'OncoDNA ne pouvait pas ignorer que dans le secteur, une entreprise utilisait déjà cette marque pour l'un de ses produits", a entamé Philippe Campolini (Stibbe), l'avocat de la société suisse. Après avoir effectué un dépôt de la marque pour l'Union européenne, la société suisse s'est rendu compte, en 2009, qu'OncoDNA utilisait la même marque que la sienne. À ce moment, R.G.C.C. Holdings a envoyé une mise en demeure à la société wallonne qui a demandé un délai avant de prendre position. "Comme nous n'avons pas eu de réaction d'OncoDNA passé ce délai, nous avons dû citer en justice", a plaidé Philippe Campolini.

"Les services des deux sociétés sont de même nature, ils poursuivent une même finalité dans le domaine de l'oncologie et ils visent le même public." Philippe Campolini Avocat de R.G.C.C. Holdings

Pour ce dernier, la similarité entre les produits et services proposés par les deux sociétés porte atteinte à la marque par un trop grand risque de confusion. "Les services des deux sociétés sont de même nature, ils poursuivent une même finalité dans le domaine de l'oncologie et ils visent le même public", a encore plaidé l'avocat de la société suisse, pour qui il y a identité ou similarité très élevée entre les services des deux entreprises.

Pour tenter de "calmer le jeu", OncoDNA a, de façon unilatérale, décidé d'ajouter la mention "by OncoDNA" derrière la marque Onco Trace, mais cela ne suffit pas aux yeux de R.G.C.C. Holdings qui précise que cet engagement a été violé à plusieurs reprises et qu'il n'exclut pas le risque de confusion.

Pas les mêmes produits

De l'autre côté de la barre, OncoDNA défendue par Benjamin Docquir et Chloé Ponsart (Osborne Clarke) ont livré une toute autre version. Pour les deux avocats, les deux sociétés ne sont pas actives au même niveau du diagnostic et le public cible est celui des oncologues, généralement dans des hôpitaux universitaires, soit un public plus qu'attentif et à même de pouvoir faire la distinction entre deux produits venus de deux sociétés différentes.

"On parle de produits et de services différents, pour un public composé de spécialistes." Chloé Ponsart Avocate de OncoDNA

Les conseils d'OncoDNA, plaidant la bonne foi, ont insisté sur l'ajout de la mention "by OncoDNA", précisant "qu'il y a sincèrement un désir d'OncoDNA de modifier sa communication commerciale", a plaidé Benjamin Docquir. Et si ce dernier a reconnu quelques écarts dans cet ajout de la mention "by OncoDNA", il a expliqué qu'il s'agissait de faits d'usage uniques.

Prenant la parole à son tour, Chloé Ponsart, relevant les différences visuelles et phonétiques entre les deux marques, a écarté tout risque de confusion. "On parle de produits et de services différents, pour un public composé de spécialistes", a-t-elle plaidé.