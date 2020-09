Oncomfort veut séduire l'international avec sa sédation digitale

Après avoir lancé son kit de sédation au Benelux et en France, Oncomfort veut partir à la conquête des autres marchés européens et de l'Amérique.

Oncomfort, la medtech belge annonce avoir levé 10 millions d'euros afin de poursuivre son développement. L'inventeur de la sédation digitale (par réalité virtuelle) entend désormais se développer sur la scène européenne et américaine.

"Nous voulons repousser les limites pour inciter les acteurs de la santé à reconnaître que nous pouvons faire beaucoup plus pour les patients grâce à la technologie digitale."

"Cet investissement a été réalisé avec deux investisseurs institutionnels de premier plan, le suisse Debiopharm et le français Crédit Mutuel Innovation", lit-on dans un communiqué. Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G) et les investisseurs existants ont également soutenu ce financement.