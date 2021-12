OneLife veut conquérir les hôpitaux étrangers

OneLife, la spin-out médicale du spécialiste de l'hygiène Realco, veut lever cinq millions d'euros pour se déployer à l'international.

Après quelques années de tâtonnements, OneLife est prête à passer à la vitesse supérieure: la spin-out médicale créée par le spécialiste de l'hygiène Realco veut s'imposer à l'étranger avec ses solutions enzymatiques de nettoyage, qui ont déjà été adoptées par plusieurs établissements hospitaliers belges.

Située sur le même site que sa maison mère à Louvain-la-Neuve, OneLife a été mise sur pied en 2015 pour aborder le secteur de la santé. L'entreprise estime pouvoir faire la différence dans la lutte contre les maladies nosocomiales et la prolifération de bactéries multirésistantes, grâce au savoir-faire acquis par Realco depuis 20 ans en matière de nettoyage. Une expérience qui repose sur l'utilisation d'enzymes, des protéines naturelles non vivantes. Celles-ci arrivent à désintégrer le biofilm, une matrice organique qui protège les accumulations de bactéries et leur permet de résister aux solutions classiques de nettoyage.

Dispositifs médicaux

OneLife a élaboré des produits spécifiquement adaptés au milieu hospitalier et aux applications médicales à hauts risques, comme la décontamination des dispositifs médicaux et le nettoyage des endoscopes. Elle a aussi lancé une gamme pour le nettoyage des surfaces.

20 millions Le nouveau patron affiche clairement ses ambitions: atteindre un chiffre d'affaires de 20 millions d’ici 2026.

La société est dirigée depuis le mois d'avril par Koen Billet, qui est passé par plusieurs entreprises actives en technologie médicale, dont Agfa Healthcare, Barco et Siemens Healthcare. Le nouveau patron affiche clairement ses ambitions: atteindre un chiffre d'affaires de 20 millions en 2026, soit une multiplication par 20 par rapport aux résultats actuels! Le CEO envisage également de doubler d'ici un an le nombre d'employés, pour passer à une vingtaine de personnes. "Je suis convaincu que cette PME a une belle histoire à écrire et qu'avec cette technologie, on peut faire la différence pour des milliers de gens. C'est ambitieux, mais réaliste. À l'échelle mondiale, nous parlons d'un marché qui représente de cinq à sept milliards d'euros", fait valoir Koen Billet.

La société a réussi à faire croître son chiffre d'affaires de 20% cette année, "malgré le covid", souligne encore Koen Billet. Si on peut penser que la situation sanitaire a plutôt été de nature à favoriser la vente de nettoyants dans le milieu hospitalier, OneLife a en revanche "souffert de la forte baisse, moins 50%, des interventions avec des endoscopes. L'augmentation prévue n'a pas été au rendez-vous".

"Depuis la pandémie, le milieu médical est prêt à changer certains protocoles." Koen Billet CEO de OneLife

"On veut maintenant accélérer fortement la croissance", poursuit le CEO. "Il y a une prise de conscience au niveau de l'hygiène. Le milieu médical est prêt à changer certains protocoles et ses façons de travailler. L'OMS souligne aussi que le nettoyage est une étape essentielle avant la désinfection", ajoute Koen Billet, en rappelant que les enzymes sont des solutions "vertes" car ils sont biodégradables.

Une stratégie digitale

Le plan de déploiement de OneLife à l'international, qui pourrait passer par des partenariats avec des gros acteurs, prévoit également une stratégie d'e-commerce destinée aux cabinets dentaires et vétérinaires, ainsi que des investissements en matière d'innovation, afin d'étoffer la gamme de produits. La société a par ailleurs des projets de recherche à plus long terme pour une utilisation de ses produits dans le corps humain, pour lutter par exemple contre les infections liées aux prothèses dentaires et orthopédiques.

Afin de soutenir sa future croissance, OneLife recherche des investisseurs à hauteur de cinq millions d'euros. La société avait levé 2,3 millions en 2017. La maison mère Realco, qui possède toujours 51% des parts – le reste étant détenu par des investisseurs privés et la SRIW –, serait donc prête à se voir diluer.