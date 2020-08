Onno van de Stolpe, CEO de Galapagos: "La pilule est vraiment très amère"

"Nous étions à quelques mètres de la ligne d’arrivée et on nous annonce que nous devons faire un tour de piste supplémentaire. La pilule est vraiment très amère. Sans jeu de mots", réagit Onno van de Stolpe, CEO de Galapagos.

L’agence américaine du médicament – la FDA – a examiné l’ensemble du dossier du filgotinib et émet des réserves sur le profil risques-bénéfices du médicament lorsqu’il est administré à haute dose, soit 200 mg. Contre toute attente, la FDA souhaite également analyser les résultats de deux études en cours sur l’effet du médicament sur la production de spermatozoïdes.

Galapagos et son partenaire américain Gilead devront donc patienter 18 mois de plus pour lancer le médicament aux États-Unis, leur plus grand marché.