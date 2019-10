Ovizio signe plusieurs contrats avec Celgene

La société Ovizio Imaging Systems, une spin-off de l’ULB créée en 2009 et spécialisée dans les microscopes digitaux holographiques permettant d’examiner un échantillon en trois dimensions et en temps réel, a signé plusieurs contrats d’approvisionnement avec la biotech américaine Celgene. Celle-ci s’en servira pour l’automatisation de certains procédés de fabrication de cellules T issues d’ingénierie.

Celgene utilisera le microscope innovant en ligne iLine F d’Ovizio et le BioConnect, un système fermé d’échantillonnage fluidique à usage unique, pour automatiser davantage la fabrication de produits de recherche à cellules T et améliorer le contrôle des produits dans son réseau mondial de fabrication.

Ce microscope utilise la technologie brevetée d’Ovizio. Elle est basée sur les hologrammes et sert au comptage et à la classification en ligne, non invasive et sans étiquette des cellules en suspension.