Patrick Florent (GSK): "Nous avons engagé une centaine de personnes pour fabriquer l'adjuvant pour le vaccin contre le Covid-19"

Combien de personnes vont travailler à Wavre sur la fabrication de l’adjuvant?

Est-ce que vous avez dû abandonner la production d’autres vaccins?

Non. Il s’agit de la première partie de la fabrication de l’adjuvant. Nous avons essayé d’utiliser au mieux notre réseau de production à travers le monde pour produire cet adjuvant sous forme de vrac et ensuite le répartir en flacons, sans pour autant diminuer le reste de nos activités. A Wavre, il s’agit donc de quelque chose qui vient en plus de ce que nous faisons d’habitude. Nous n’avons pas détourné de capacités de production d’autres vaccins. Il s’agit d’une ligne de production dédiée à cela, qui est très spécifique.

Quelle proportion d’adjuvant le site de Wavre va-t-il fabriquer au sein du groupe?

GSK a un plan social en cours. Au final, où vous situez-vous en nombre d’emplois?

Sur les deux sites de Wavre et de Rixensart, nous sommes un peu plus de 9.000. La production et le contrôle de qualité représentent environ 50% de ce total, le reste c’est la R&D, ainsi que ceux qui ont un rôle plus global, Wavre étant également le QG mondial de la division Vaccins. Le plan social n’a pas touché les activités de production. Les personnes touchées par le plan social étaient du côté des fonctions support. C’est pour cela que nous avons été amenés à recruter à l’extérieur. Il n’y a pas eu de rotation interne.