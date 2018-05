Percée pour le Cimzia d'UCB aux Etats-Unis

Les études de phase III visant le psoriasis ont démontré des améliorations statistiquement significatives en efficacité à la 16e semaine. Une réponse clinique significative a été maintenue jusqu’à la semaine 48. "Cet ensemble de preuves probant est spécialement significatif pour une maladie comme le psoriasis qui a un poids émotionnel et social en plus des symptômes physiques" a précisé Alice Gottlieb, Professeur de dermatologie au New York Medical College et chercheuse en chef citée dans le communiqué d’UCB.