Pfizer prévoit 15 milliards de dollars de ventes pour son vaccin

Bénéfice corrigé à la hausse

L'entreprise, qui dévoilait mardi ses résultats trimestriels, s'attend à dégager sur ce produit une marge avant impôt d'environ 25% à 30%. La société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires total pour 2021 entre 59,4 et 61,4 milliards de dollars, correspondant à une augmentation comprise entre 42% et 47%. Elle souligne toutefois que ces prévisions s'appuient sur l'hypothèse d'une "reprise continue de l'activité macroéconomique et de la santé tout au long de 2021 au fur et à mesure que les populations seront vaccinées contre le Covid-19".