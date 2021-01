Pfizer suggère de prélever plus de vaccin dans un même flacon

L'Agence européenne des médicaments décidera ce jeudi si Pfizer peut prélever six seringues dans un flacon de vaccin au lieu de cinq.

Pfizer a demandé de toute urgence une révision de l'approbation de son vaccin contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments (EMA) décidera ce jeudi si six doses peuvent provenir d'un seul flacon de vaccin au lieu de cinq , comme indiqué dans la notice. Cela a été confirmé par Xavier De Cuyper, cadre supérieur de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Si l'approbation est obtenue, la vaccination pourra aller beaucoup plus vite. Nous obtiendrions alors jusqu'à 20 % de vaccins supplémentaires à partir des vaccins commandés à Pfizer-BioNTech.

Les médecins sur le terrain vaccinent déjà six fois avec un seul flacon, explique Roel Van Giel, président de l'association de médecins généralistes Domus Medica. "Il y a souvent trop dans les flacons, on ne jette rien" . Les premiers cycles de vaccination dans les centres de soins résidentiels l'ont montré.

L'EMA donnera son avis ce jeudi, suivi de la décision officielle. Selon Xavier De Cuyper, de l'AFMPS, une objection possible à l'approbation est que les médecins ne parviennent pas à prendre six doses d'un même flacon à chaque fois. "Nous devons être en mesure de garantir à la fois la qualité et l'uniformité. Il y a encore des discussions à ce sujet".