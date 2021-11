Philippe Peltier (Kurma Partners): "La medtech européenne avait besoin de plus d'harmonisation"

Les dispositifs médicaux font l'objet d'une nouvelle régulation en Europe. C'est grave, docteur? Pour Philippe Peltier, qui pilote le fonds Kurma Diagnostics, une harmonisation était nécessaire, alors que le terrain de jeu est devenu mondial.

L'Union européenne a adopté de nouveaux règlements relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les deux domaines constituant la "medtech". Ils sont entrés en vigueur le 25 mai 2017, mais ne sont totalement en application que depuis le 26 mai 2021 pour les premiers. Pour les seconds, il faudra même patienter jusqu'au 26 mai 2022. L'industrie a été priée de s'adapter en anticipant parfois sur la mise en place des organismes certificateurs. Medtech Europe, la fédération du secteur, a déjà attiré à plusieurs reprises l'attention de l'Europe sur le risque de retards dans la mise en œuvre du "package".

Kurma Partners Kurma Partners est un fonds français investissant dans les start-up et les sociétés en croissance actives dans les sciences de la vie et les dispositifs médicaux (medtech). Elle a près d'un demi-milliard d'euros sous gestion et elle est un des rares fonds européens qui s'intéressent aux innovations dans le secteur du diagnostic médical. C'est Philippe Peltier, un de ses partners, qui y a développé l'investissement dans cette branche depuis 2015 avec les fonds Kurma Diagnostics I et II. Le deuxième est actuellement en train de finaliser une importante levée de fonds.

L'industrie et les investisseurs ont-ils des raisons de s'en inquiéter? Pour en parler, L'Echo a donné la parole à Philippe Peltier, qui est, depuis 2015, aux manettes d'un des rares fonds d'investissement européens spécialisés dans les medtech, Kurma Diagnostics.

"Il y avait un besoin d'harmoniser la réglementation, pour assurer la sécurité des patients et de ceux qui les utilisent."

Les nouveaux règlements européens relatifs aux medtech vont-ils apporter un supplément de sécurité au bénéfice des utilisateurs et des patients? Ou vont-ils freiner l'apport d'innovations au marché, ce dont, in fine, les patients pâtiront?

En tant qu'investisseur, Kurma forme une espèce un peu particulière: dans toutes les sociétés dans lesquelles le fonds investit, on s'entoure d'experts réglementaires et on accorde beaucoup d'attention aux aspects de sécurité, de bénéfice pour le patient et de démonstration clinique du bénéfice. Y compris pour les dispositifs médicaux. Ceci dit, il y avait un besoin d'harmoniser la réglementation, pour assurer la sécurité des patients et de ceux qui les utilisent. C'était indispensable. Se pose ensuite la question du timing, mais si l'on exclut le choc mondial dû au covid, et qui a nécessité d'adapter le système, je pense que cette réglementation était globalement nécessaire.

Cela va-t-il freiner l'apport de nouvelles technologies sur le marché?

Je ne le pense pas. Au niveau de chaque pays, il existe aujourd'hui des dispositions pour accélérer le développement et la mise sur le marché de technologies nouvelles. En France, il y avait, par exemple le "Forfait Innovation". Il offrait des passerelles réglementaires, moyennant conditions, aux entreprises lançant des dispositifs nouveaux, pour autant que cela réponde à un besoin du marché et que cela règle un problème important pour le patient. Donc non, cela ne va pas freiner l'innovation au sens où je l'entends.

Mais le secteur avait-il besoin d'une réglementation plus sévère en Europe?

De plus d'harmonisation, afin de mieux répondre aux critères internationaux sur un plan plus large. Je ne la qualifierais pas de "sévère", je dirais qu'on entre dans un cycle où l'on essaie d'harmoniser un certain nombre de choses, dont la traçabilité des produits médicaux. Je songe à différents sujets, tels que les problèmes qu'on a connus avec les prothèses en chirurgie esthétique: à un moment donné, il faut tout de même se poser les bonnes questions, pour harmoniser les choses. Après, c'est toujours la même question: où placer le curseur?

Le risque n'est-il pas que l'industrie européenne de la medtech se voit davantage contrôlée que ses concurrentes américaines et asiatiques, avec un ralentissement de la recherche et une perte de compétitivité?

Chez Kurma, nous avons pour habitude d'avoir une approche duale des entreprises, en veillant à répondre à la fois aux critères européens et aux critères américains. Parce qu'on évolue aujourd'hui dans des secteurs globaux. Plutôt que d'aller outre-Atlantique au stade du développement en série d'un produit, on mène le projet des deux côtés en parallèle, ou légèrement décalé. On entame très tôt le dialogue avec les autorités américaines… Notez aussi que ce ne sont pas les jeunes start-ups qui vont faire changer les aspects réglementaires; elles suivent plutôt les grandes tendances et ce que les grands industriels négocient avec les différents États et les organismes de régulation. Ce n'est qu'ensuite qu'on s'insère dans ces schémas, en essayant d'anticiper les prochaines questions.

Hors Kurma, y a-t-il quand même un risque pour l'industrie medtech européenne?

Je ne le crois pas, parce que les règles qui s'imposent aux sociétés européennes s'imposent aussi aux non européennes. On peut le voir de différentes façons, et notamment en lui donnant une lecture "protectrice", puisque c'est un standard supplémentaire auquel les sociétés étrangères doivent se conformer pour entrer sur le marché européen. À mes yeux, cela aura un effet nul, car cela ira dans les deux sens. Ce ne sera pas un frein à l'innovation, parce que l'Europe a toujours été très en avance dans nombre de domaines de la medtech. Le seul impact que cela pourrait avoir est un impact de temps. Mais comme pour les systèmes très innovants, l'impact de temps sera peut-être corrigé par des adaptations réglementaires spécifiques, je ne pense pas que ce sera un frein.

"Jusqu'à très récemment, l'engouement des investisseurs américains concernait principalement les médicaments et les biotechs, peu la medtech. L'innovation dans la medtech est surtout le fait des acteurs européens..."

Davantage de temps pour valider les nouveaux produits?

En ce moment, on est dans une phase de transition. Cela peut être, en effet, une question de temps dans la validation, puisqu'il faudra faire un peu plus de travail de validation que par le passé. Et il y a un facteur de temps qui est transitoire: comment passer du modèle ancien au nouveau? Avec plus de dossiers…

Y a-t-il un risque de voir les investisseurs tels que Kurma délaisser l'Europe pour investir sous d'autres cieux?

Non, pas en ce qui nous concerne, parce qu'on investit exclusivement en Europe et que si l'innovation est au rendez-vous, on pense tout de suite à adresser les marchés en dehors de l'Europe. Pour d'autres fonds qui investissent globalement, c'est peut-être une question, mais je ne le crois pas. Jusqu'à très récemment, l'engouement des investisseurs américains concernait principalement les médicaments et les biotechs, peu la medtech. L'innovation dans la medtech est surtout le fait des acteurs européens...

"Avec le développement de nouveaux tests diagnostiques, la crise du covid a sensibilisé tout le monde, les patients comme les régulateurs et les gouvernements, à l'urgence d'avoir des produits de santé efficaces."

Quelque 35.000 dispositifs médicaux de diagnostic in vitro devront être couverts pour la première fois par les organismes notifiés. N'est-ce pas vouloir faire trop en trop peu de temps?

La transition doit être faite. Le chiffre paraît certes très important; en regard du nombre d'organismes certificateurs, on a l'impression qu'il y a là un goulot d'étranglement. Mais ensuite, le régulateur s'adaptera en fonction de la vitesse où apparaîtront ces dispositifs. Avec le développement de nouveaux tests diagnostiques, la crise du covid a sensibilisé tout le monde, les patients comme les régulateurs et les gouvernements, à l'urgence d'avoir des produits de santé efficaces. Et au vu de la réaction enregistrée face aux approches de vaccination, dont les nouveaux vaccins ARN, on peut être confiant qu'on s'adaptera quand il y aura un problème.

35.000 dispositifs à certifier Les nouveaux règlements européens ont, entre autres conséquences, que 35.000 dispositifs médicaux de diagnostic in vitro devront être enregistrés auprès des organismes notifiés en UE.

Les nouveaux règlements prévoient la mise en place d'organismes notifiés et d'une nouvelle banque de données Eudamed, mais il semble qu'on ait pris du retard. Va-t-on vers un allongement des périodes de transition?

Difficile de faire des prédictions. Il y a eu une grosse onde de choc avec le covid. Un certain nombre de choses vont sans doute être revues. On s'adaptera.

En particulier, la régulation sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doit entrer en application en mai 2022, mais les adaptations nécessaires ont pris du retard au point que l'industrie craint qu'on aille vers une pénurie de tests diagnostiques. Elle cite des tests cancer, mais aussi des tests covid. Partagez-vous cette crainte?

On évolue en fonction des priorités. On a donné une grande priorité au développement de tests PCR diagnostiques pour les maladies infectieuses, pour faire face à l'urgence. Et si l'on fait face à une nouvelle épidémie, on donnera une priorité au développement des produits pour faire face à cette demande-là. Ceci dit, pour les tests oncologiques et diagnostiques, on assiste aujourd'hui à une énorme évolution: de nouveaux produits arrivent avec des bases de tests génétiques qui vont, de toute façon, nécessiter un certain nombre d'études cliniques avant validation. D'un point de vue réglementaire, ce sont de nouveaux types de produits et ce n'est pas le changement de la régulation qui pourrait constituer un frein, mais la nature-même des tests. Il y a, par exemple, de nouveaux marqueurs génétiques: il faut s'assurer qu'ils détectent bien ce qu'ils sont censés faire. Les études sont donc plus longues, non pas du fait du changement de réglementation, mais bien parce que c'est très innovant.

"On va entrer dans une nouvelle ère dans les medtechs, où un nouveau pan réglementaire devra aussi s'ouvrir: la connectivité et la collecte de données via des dispositifs médicaux en vue de faire du diagnostic."

Les perspectives de croissance et de profit du secteur medtech en Europe sont-elles modifiées ou bouleversées par la nouvelle réglementation?

On va entrer dans une nouvelle ère dans les medtechs, où un nouveau pan réglementaire devra aussi s'ouvrir: la connectivité et la collecte de données via des dispositifs médicaux, en vue de faire du diagnostic. C'est tout l'impact de la digitalisation qui va toucher les dispositifs médicaux. Et même si elles restent à démontrer, les perspectives de croissance pour ce secteur sont importantes. La croissance ne va pas forcément venir des produits devenus des "commodités", comme les prothèses de hanche, mais des dispositifs médicaux qu'on aura rendus intelligents et communicants, ce qui change totalement la façon d'envisager le service rendu. Un exemple dans le domaine de la cardiologie… Quand on commence à avoir des problèmes cardiaques, on vous installe des capteurs qui collectent des données. L'innovation ne va pas se situer dans le dispositif qu'on vous implante, mais dans les données collectées et les logiciels qui vont les interpréter pour faciliter la détection des problèmes.

On va déplacer le champ de la medtech d'un modèle orienté sur la vente d'un dispositif médical, vers un système où l'on inclura de la valeur dans le traitement de la donnée générée. Avec toutes les dispositions qui s'imposent en termes de protection, d'anonymisation et de partage des données. Et il faudra intégrer cela également dans une démarche de réflexion réglementaire.

"Les 'digital therapeutics' forment une nouvelle génération de produits que je définirais comme des outils digitaux qui permettent d'avoir un impact sur une pathologie donnée..."

Chez Kurma, explorez-vous déjà ces nouveaux domaines?

Le fonds Kurma Diagnostics investit dans trois poches: le diagnostic moléculaire traditionnel, les objets médicaux intelligents et connectés, qui embarquent des solutions d'intelligence artificielle permettant l'analyse des données récoltées, et les solutions purement logicielles. Le 2ᵉ fonds Kurma Diagnostics poursuivra cette stratégie et y ajoutera les "digital therapeutics", une nouvelle génération de produits que je définirais comme des outils digitaux qui permettent d'avoir un impact sur une pathologie donnée. C'est, par exemple, la société Lucine, qui propose des outils de réalité virtuelle pour traiter des douleurs chroniques, ou Mila Learn (bMotion), qui fait des médicaments numériques sous forme de tablettes et d'un jeu pour rééduquer, notamment, les enfants dyslexiques. Il y a là de nouveaux standards en discussion avec, potentiellement, des voies réglementaires particulières, car les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes que pour le reste de la medtech.