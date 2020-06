Pierre Rigaux, administrateur chez KiOmed Pharma

Le fondateur et ancien CEO de Cefaly a rejoint le conseil d'administration de KiOmed Pharma, qui a également engagé Mathias Schifflers comme Chief Medical Officer.

Du renfort pour KiOmed Pharma: l'entreprise liégeoise vient d'accueillir comme nouvel administrateur Pierre Rigaux, fondateur et ancien CEO de Cefaly, et a également engagé Mathias Schifflers comme Chief Medical Officer (CMO).

KiOmed est la filiale biomédicale de Kitozyme. L’entreprise liégeoise a développé un gel à base de chitosan végétal ultrapur visant à mieux soigner l’arthrose du genou. Elle a obtenu au début de l'année le marquage CE pour son produit, qui est actuellement en phase de lancement en partenariat avec la société suisse TRB. Le CEO de la société est Houtaï Choumane, et François Blondel préside le conseil d'administration. La biotech a bouclé à la mi-2019 un financement de 8,1 millions d’euros, répartis en 3,9 millions de capital, 2,5 millions de dettes et 1,7 million de subsides et aides de la Région.