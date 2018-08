Plus de perte mais de l'argent en suffisance pour Argenx

La perte d'exploitation de la biotech Argenx , cotée à Bruxelles, a plus que triplé sur le premier semestre. Elle passe ainsi de 6,8 millions au 30 juin 2017 à 25,4 millions d'euros cette année à la même période. Argenx a investi davantage dans la recherche clinique et le développement de médicaments potentiels, tandis que les coûts généraux, administratifs et commerciaux ont doublé.