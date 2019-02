Plus riche de 2 millions d'euros, Fyteko prépare son offensive commerciale

"Plus les sols sont mauvais, plus grand est l’impact de notre produit. En Argentine par exemple, nous n’avons gagné que 2% de rendement sur un sol riche alors qu’à 20 km de là, il gagnait 35 % sur un sol sablonneux", explique Guillaume Wegria.

Celui-ci ne s’en cache pas, le plus gros challenge pour cette petite entreprise qui emploie aujourd’hui huit personnes, ce n’est pas la mise au point de la molécule, mais sa commercialisation. La voie se dégage lentement mais sûrement: Fyteko vient de recevoir une injection de 2 millions d’euros de capitaux frais, apportés par Innovation Fund, le fonds corporate émanant d’essenscia et spécialisé dans les initiatives innovantes en chimie et en sciences de la vie, et par un investisseur privé.