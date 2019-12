Plusieurs scénarios restent possibles pour Asit biotech

La société a déposé une demande de réorganisation judiciaire afin de restructurer son endettement. Elle va examiner ses options stratégiques et se recentrer sur les allergies alimentaires.

Le monde des sciences du vivant n’est pas fait que de réussites. La société liégeoise Asit biotech vient d’en faire l’amère expérience, avec l’échec de la phase III de son produit phare visant le traitement par immunothérapie des allergies aux pollens de graminées. Suite à ce revers qui a propulsé le cours de l’action de l’entreprise vers les abîmes – avec une cotation suspendue depuis mardi à Bruxelles et à Paris –, la biotech a annoncé vendredi avoir déposé une demande de réorganisation judiciaire afin de restructurer son endettement. Une procédure qui permet de préserver, sous le contrôle du tribunal, la continuité ou une partie de l’activité de l’entreprise, lorsque celle-ci est en difficulté et ne parvient pas à rembourser ses créanciers, en lui donnant un délai pour trouver une solution.

Avec les allergies alimentaires, on a encore une carte énorme à jouer. Michel Baijot CEO d’Asit Biotech

Dans l’immédiat, Asit a décidé de réduire drastiquement ses effectifs – 25 personnes – et de recentrer son activité sur le développement de traitements contre les allergies alimentaires. Sur la base des nombreuses données précliniques et cliniques obtenues sur l’ensemble de ses programmes d’immunothérapies, la société se dit convaincue que sa plateforme technologique peut être adaptée à toute protéine d’allergène.

"C’est la même manière de traiter les allergènes naturels, explique le CEO d’Asit, Michel Baijot. Le principe et le mode de production couvert par nos brevets sont les mêmes. Mais en ouvrant la porte au traitement des allergies alimentaires, c’est un tout autre domaine. Cela n’a rien à voir avec le respiratoire. Pour le traitement des allergies à la cacahuète, qui est quand même le plus gros marché, il n’existe pas encore de traitement qui permette ni de soigner ni de prévenir. Là, on a encore une carte énorme à jouer. On a un candidat qui est en pré-clinique, qu’on avait un peu mis en pause pour privilégier la phase III du pollen."

Projets pré-cliniques

L’entreprise va donc terminer en 2020 les phases pré-cliniques, en s’appuyant sur un subside de la Région wallonne reçu début 2017, de manière à faire une phase I sur l’homme en 2021 dans le domaine de l’allergie alimentaire.

Mais une question légitime peut être posée: la technologie qui a été mise en échec dans le respiratoire pourrait-elle mieux fonctionner dans l’alimentaire? "On parle évidemment d’un projet pré-clinique et on peut être plus ambitieux quand on a déjà des données derrière soi, concède Michel Baijot. Par contre, ce qu’on peut transposer de l’allergie respiratoire à l’alimentaire, c’est quand même le très bon profil safety, c’est-à-dire l’absence d’effets secondaires importants que l’on a chaque fois constaté dans les études sur l’allergie respiratoire. Et dans le domaine de l’allergie à la cacahuète, la safety, c’est primordial, parce que lorsque l’allergie est exacerbée, la réaction la plus extrême, c’est le décès!"

Autre facteur qui permet de se montrer – modérément – optimiste: c’est que les conditions pour les études cliniques sont différentes entre le respiratoire et l’alimentaire, ce deuxième domaine étant considéré comme moins complexe que le premier.

Pour un groupe pharmaceutique, nous sommes à un stade trop précoce. Michel Baijot CEO d'Asit Biotech

Le CEO d’Asit explique ainsi qu’il y a des problèmes de méthodologie qui n’ont pas facilité la phase III de son traitement dans l’allergie aux pollens. Si, dans la plupart des études cliniques, on examine les résultats sur une radio ou via des marqueurs sérologiques – une prise de sang et des chiffres associés –, pour l’allergie respiratoire, "il y a une contribution importante du feedback des patients en termes de reporting des symptômes. On introduit dès lors un biais qui ajoute de la complexité au reporting sur l’efficacité du traitement. Ce n’est pas qu’on mette la barre trop haut, mais on doit se demander si on regarde les bons marqueurs. L’allergie est un domaine très très complexe." Mais en fin de compte, selon le CEO, cette phase III "montre un début d’efficacité sur une population de patients allergiques. Il y a quelque chose. Il y a une efficacité, mais elle n’est pas suffisante dans l’intensité et dans le temps".

Les intérêts des actionnaires

Reste qu’il est loin d’être sûr que la société ait le temps et les moyens de pousser ce programme sur les allergies alimentaires aussi loin que le CEO ne le souhaiterait. Michel Baijot a en effet reçu mandat de son conseil d’administration pour explorer, au cours du premier semestre 2020, les options stratégiques permettant de préserver au maximum les intérêts des actionnaires, sur la base d’une trésorerie s’élevant à 3,7 millions d’euros. Pour Michel Baijot, "on va donc fonctionner à effectifs minimums pour voir l’intérêt de partenaires éventuels pour certains actifs. Et si on voit qu’il y a quelque chose qui marche, on rappellera ceux qui sont encore intéressés de venir travailler".

Une forte présence d’actionnaires publics Société emblématique de l’histoire de la biotechnologie en Wallonie et à Bruxelles, Asit biotech était à sa création, en 1997, par Thierry Legon, une spin-off de l’ULB. Basée initialement dans la capitale belge et à Liège, elle avait fait son entrée en bourse, tant à Bruxelles qu’à Paris en 2016. Depuis le début de l’aventure, différents investisseurs ont apporté quelque 90 millions d’euros. Une partie substantielle de ce montant était de l’argent public par le biais de fonds d’investissement tels que la SFPI, la SRIW, Finance.Brussels et Noshaq. Ensemble, ces quatre invests publics détiennent 20% du capital de l’entreprise. Par ailleurs, la société a reçu environ 10 millions d’euros de la Région wallonne sous forme de subventions et d’avances récupérables, dont 6 millions d’euros il y a deux ans pour développer un programme dans les allergies alimentaires. Du côté des actionnaires privés, l’investisseur et galeriste Rodolphe de Spoelberch détient un bloc de 9,9%. Interrogé vendredi, il estime qu’"Asit détient une belle plateforme, fruit d’une recherche validée par d’éminents scientifiques". "Si l’on songe à une relance,ajoute-t-il, il faudra toutefois convaincre de nouveaux partenaires de soutenir le développement du pipeline de recherche."

Les actifs d’Asit biotech sont sa plate-forme technologique innovante et son pipeline protégé par plusieurs brevets, ses bureaux, ses laboratoires et un site de production en Belgique certifié suivant les bonnes pratiques de fabrication. "Tout cela pourrait intéresser une société dans l’allergie qui fait aujourd’hui uniquement du respiratoire et qui voudrait ouvrir un pipeline alimentaire. Cela pourrait être aussi une biotech liégoise ou étrangère qui serait à la recherche de laboratoires, de bureaux ou qui serait intéressée par du manufacturing certifié GMP comme nous avons". Il se pourrait aussi, estime Michel Baijot, qu’une société de biotech privée en phase II d’étude clinique soit attirée par la double cotation sur Euronext à Bruxelles et à Paris. En revanche, il ne croit pas à un repreneur venant de la big pharma. "Pour un groupe pharmaceutique, nous sommes à un stade trop précoce."

