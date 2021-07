Polémique sur le rapport qualité-prix des traitements contre le cancer

"Ce rapport est basé sur des données dépassées et incomplètes". Le torchon brûle entre pharma.be, l'organisation qui regroupe les entreprises pharmaceutiques belges, et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). En cause? Un rapport du centre qui estime que de nombreux nouveaux médicaments contre le cancer sont remboursés par l'assurance maladie belge sans toutefois apporter de preuves suffisantes d'une réelle amélioration de la santé du patient ou de sa qualité de vie.

Le KCE s'est focalisé sur douze cancers couvrant une large part des médicaments oncologiques innovants introduits ces 15 dernières années. Quarante de ces médicaments innovants ont été sélectionnés. La plupart de ces nouveaux traitements sont utilisés dans des cas de cancers avancés, où la chirurgie et la radiothérapie ne peuvent plus rien.

Selon le KCE, une amélioration liée à l'utilisation d'un nouveau médicament n'est visible que dans six des douze types de cancers étudiés. Dans l'autre moitié des cas, la durée de vie du patient n'est aucunement améliorée. Selon le Centre, une étude de l'Agence européenne du médicament (EMA) portant sur 68 traitements approuvés entre 2009 et 2013 montre des résultats similaires.

Remboursement temporaire

"L’évaluation remonte jusqu’à dix-sept ans en arrière et ne tient pas compte des innovations des quatre dernières années" a réagi pharma.be, selon qui "c’est pourtant crucial, en raison de l’efficacité des traitements les plus récents". L’analyse du rapport coût-efficacité du KCE ignore totalement une grande partie de l’écosystème oncologique ajoute pharma.be, qui déplore que le rapport ne s’intéresse qu’à des patients au stade de cancer généralisé. "Le rapport du KCE ne doit pas déboucher sur des conclusions hâtives. Cela serait néfaste pour les soins de santé dans notre pays" a conclu Caroline Ven, la CEO de pharma.be. D'après elle, La Belgique compte le deuxième plus grand nombre d’études cliniques en Europe et "ces études donnent un accès plus rapide à de nouveaux médicaments".