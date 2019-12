Pour son fondateur Yvan Verougstraete, Medi-Market n'a pas fini de grandir

Informatique renouvelée, nouveaux magasins: le groupe belge de parapharmacie et de pharmacie visera en 2020 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Medi-Market sort d’un cru 2019 extrêmement riche. Une implantation sur le marché italien d’ores et déjà couronnée de succès, un premier point de vente en France, près de Tourcoing, 17 ouvertures de magasin en Belgique, 190 embauches: l’enseigne belge de parapharmacie et de pharmacie, qui vient de fêter ses 5 ans, a de toute évidence le vent en poupe. Et entend bien marquer 2020 de son empreinte.