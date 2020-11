Pourquoi Galapagos flanche encore en bourse

Malgré des chiffres trimestriels sans surprise et un accord de collaboration avec une biotech polonaise, Galapagos perdait 5% en bourse ce vendredi matin. Explications.

Certes, le marché a toujours raison, mais là on ne voit pas très bien pourquoi Galapagos cédait 5% ce vendredi en début de séance, enfonçant encore davantage son triste bilan annuel en bourse (-45%). À moins que…

Hier soir, la biotech a fait deux annonces. La première portait, comme prévu, sur ses résultats trimestriels et la seconde sur une nouvelle collaboration.

Nouvel actif

Du côté des chiffres, aucune surprise, comme le souligne Lenny Van Steenhuyse , de KBC Securities ("acheter"; 138 euros). Pour les neuf premiers mois de 2020, les revenus s’élèvent à 368,6 millions d’euros. Ils sont en ligne avec les attentes et proviennent principalement de la collaboration avec Gilead. La société a par ailleurs confirmé sa prévision de dépenses en cash dans une fourchette de 490 à 520 millions d’euros pour 2020 . Quant à la trésorerie, elle atteignait, fin septembre, 5,3 milliards d’euros.

Galapagos a donc aussi annoncé un accord de collaboration et de licence exclusif avec la biotech polonaise OncoArendi Therapeutics. En échange d’un premier paiement de 25 millions d’euros et de paiements d’étape éventuels pouvant totaliser 320 millions d’euros, Galapagos va intégrer dans son pipeline de développement l’OATD-01, un inhibiteur de chitinase qui sera testé en phase II pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. "Nous applaudissons cet effort d’ajouter des actifs cliniques au pipeline via des collaborations", se réjouit l’analyste de KBC Securities.