Pourquoi ce broker est le super fan de Galapagos

Avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 110 euros, loin au-dessus des autres brokers, Deutsche Bank valorise la plateforme de recherche et développement de Galapagos à deux milliards d'euros.

Ce qui est marquant, cette fois, c'est l'optimisme affiché par le nouveau venu qui n'hésite pas à viser un target de 110 euros, le plus élevé parmi les 15 analystes qui suivent l'action, avec un potentiel de hausse de plus de 60%. Le plus circonspect d'entre eux n'est autre que Goldman Sachs qui suggère de s'en tenir éloigné. Son target est de 62 euros pour un cours actuel de 67,7 euros. L'objectif de cours moyen, quant à lui, s'élève à 77,5 euros. La majorité des brokers conseillent de conserver le titre.