Premiers remboursements généralisés pour les tests d'OncoDNA

Plusieurs des tests anti-cancers de la PME carolo OncoDNA sont entièrement remboursés par de grands assureurs privés britanniques. Le début d'une tendance, espère son CEO, Jean-Pol Detiffe.

De bonnes nouvelles pour OncoDNA: la start-up de Gosselies spécialisée dans l’analyse complète des tumeurs des cancers métastatiques a annoncé ce mercredi que plusieurs de ses tests moléculaires étaient désormais entièrement remboursés par un certain nombre de grands assureurs privés britanniques. Il s’agit des tests "OncoDEEP" pour les cancers métastatiques à un stade avancé ayant déjà subi des traitements standard et "OncoSELECT" pour les patients atteints d'un cancer du poumon. OncoSTRAT & GO, un test qui combine les analyses de biopsie solide et liquide d'OncoDEEP et d'OncoSELECT, est également remboursé au cas par cas.

Les tests d'OncoDNA associent des tests avancés et complets de biomarqueurs du cancer à une base de données de connaissances sur le traitement du cancer, permettant aux oncologues de prendre des décisions thérapeutiques éclairées et de fournir aux patients les traitements les mieux adaptés et personnalisés disponibles.

"C’est une première belle réussite" nous a expliqué Jean-Pol Detiffe, fondateur et CEO d'OncoDNA. "Jusqu’ici, ce sont les patients qui payaient eu-mêmes leurs tests. On s’adressait donc plutôt à une médecine de riche, une médecine privée. C’est une première étape vers la démocratisation, même si ce n’est pas encore la sécurité sociale. Dans les pays anglo-saxons, beaucoup de personnes ont des assurances complémentaires. Ici, nous avons environ 80% des assurances privées anglaises qui nous remboursent. Pour moi, il s’agit d’une énorme reconnaissance, d’autant que nous avions deux concurrents américains. Ils ont plutôt choisi notre solution en terme de remboursement. Et on aura sans doute un effet de cascade avec les anciennes colonies britanniques (Singapour) ou encore la Malaisie où on commence à avoir les premiers remboursements d’assurance".

"C'est une première étape vers la démocratisation" Jean-Pol Detifffe CEO d'OncoDNA





Pour la biotech carolo, cette annonce intervient peu après une communication également très encourageante sur une étude avec une trentaine d’hôpitaux, portant sur un millier de patients en fin de vie et en échec thérapeutique. Des patients sur lesquels le test OncoDEEP a été utilisé. "Pour 27% d’entre eux, fait valoir Jean-Pol Detiffe, il y a eu amélioration de la survie à plus d’un an. Notre approche combinée séquencage ADN avec d’autres marqueurs tels que des protéines apportent beaucoup plus d’informations, de choix de traitement. On a pu redonner de nouvelles options thérapeutiques. Dans cette étude, il y a avait plusieurs grands hôpitaux anglais. Le Royaume-Uni devient le premier pays européen où on commence à s’étendre à grande échelle".